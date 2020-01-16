О портале ХЕЛПИНВЕР

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«Именно вовлечённость людей в дела страны и гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные ценности, делают нас единым народом, способным к достижению больших целей.»
В.В. Путин, Президент Российской Федерации
(Из Послания Президента Федеральному Собранию 1 марта 2018 года)
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«Стимулирование цифровизации реального сектора экономики. Совершить прорыв в цифровизации реального сектора правительство должно за счет нацпроекта «Цифровая экономика» и активного внедрения отечественных разработок.»
М.В. Мишустин, Премьер-министр Российской Федерации
(Из выступления в Государственной думе 16 января 2020 года)
дек 29
21 декабря 2020 года прошло установочное заседание Комитета по вопросам цифровых финансовых активов и цифровой валюты под председательством Члена Совета Фонда развития цифровой экономики, Члена общественного Совета при Министерстве экономического развития РФ Черешнева М.А..
дек 29
11 - 13 февраля 2021 года в г. Ялта в (ГК «Ялта-Интурист») пройдет выставка «АгроЭкспоКрым».
дек 29
В рамках мероприятия также прошла церемония награждения по итогам регионального конкурса «Лучший экспортер Воронежской области 2019 года».
дек 28
Завершился VII Всероссийский фотофестиваль «Путешествуйте дома», который проходил с 1 июня по 30 октября 2020 года.
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дек 28
ООО "АР-ГРУПП" (г. Уфа) проект металлоконструкции (км, кмд).
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ООО "Террасная доска дпк" (г. Казань) ступени в наличии и на заказ.
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Заборная доска дпк.
Выезд к заказчику с образцами.
Напрямую с завода без посредников.
Цена: 1 500 руб/метр
Оптовая цена: от 1 200 руб/метр
Контактное лицо: Королев Семен Геннадьевич
Телефон: +7 (904) 677-85-85
дек 28
ИП Франтова Г. (г. Белгород) продаем производственную базу в городе Белгороде, с арендаторами.
Земля площадью 9.95 Га, в собственности.
На ней расположено: ж/д пути вместимостью 300 вагонов 4556 кв. м., офис площадью 2777 кв. м., склад 3558 кв. м., склад теплый 777 кв. м., склад 367 кв. м., повешенный ж/д путь 275 кв. м., подстанция 800 кВт, и подстанция 400 кВт., автовесы 60 т., ж/д весы 150 т., Краны козловые 12.5 т., 10 т., 20 т., 16 т., 32 т., Возможность расширения + 10 ГА, Вспомогательные здания 271 кв. м.
Цена: 350 000 000 руб.
Контактное лицо: Франтова Галина
Телефон: +7 (980) 326-43-30; +7 (920) 559-41-95
дек 28
ООО "ПКФ Нижегородхим" (г. Нижний Новгород)
Растворитель ЛФБС (Лёгкая фракция производства бутиловых спиртов) представляет собой смесь компонентов с содержанием метанола до 60%. Легковоспламеняющаяся жидкость, в состав которой входят следующие компоненты:
эфиры; изобутиловый спирт, ПДК - 10 мг/м3; нормальный бутиловый спирт, ПДК - 30/10 мг/м3 ; метанол, ПДК - 15/5 мг/м3; изомасляный альдегид, ПДК - 5 мг/м3 ; нормальный масляный альдегид, ПДК - 5 мг/м3; углеводороды, ПДК - 900/300 мг/м3.
Является эффективным растворителем. В промышленности используется для промышленного синтеза, а также в других отраслях промышленности в качестве растворителя. Кроме того, используется для изготовления номерных растворителей, как компонент готового средства.
Чтобы оформить заказ, свяжитесь с нами, используя размещенную на данном сайте контактную информацию. Работаем по всем регионам России.
Оптовая цена: от 26 руб/килограмм
Контактное лицо: Кузнецова Александра
Телефон: +7 (831) 235-14-40
А главное все-таки: люби, люби и люби свое отечество. Ибо любовь эта даст тебе силу, и все остальное без труда совершишь.
Салтыков-Щедрин М.Е.
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