О портале ХЕЛПИНВЕР

+7 (499) 995-09-40    info@helpinver.com
Вход | Регистрация

Представляем вам наших участников

Все участники
Хлопцева Валентина Сергеевна
Муниципальное образование городской округ «Город Каспийск»
ООО «СП ТРАНС КОМПАНИ»
Муниципальное образование городской округ Черемхово
ЗАО «Редакция «Тихоокеанская звезда»»
Школа Причинности
НП «Санкт-Петербургский Союз предпринимателей»
Стать участником портала прямо сейчас
Стать участником портала прямо сейчас
Все участники >>

Найти партнеров прямо сейчас

Путин В.В.

«Именно вовлечённость людей в дела страны и гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные ценности, делают нас единым народом, способным к достижению больших целей.»

В.В. Путин, Президент Российской Федерации

(Из Послания Президента Федеральному Собранию 1 марта 2018 года)

Мишустин М.В.

«Стимулирование цифровизации реального сектора экономики. Совершить прорыв в цифровизации реального сектора правительство должно за счет нацпроекта «Цифровая экономика» и активного внедрения отечественных разработок.»

М.В. Мишустин, Премьер-министр Российской Федерации

(Из выступления в Государственной думе 16 января 2020 года)

Участники из России

Северо-Западный федеральный округ

город Санкт-Петербург
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми

Центральный федеральный округ

город Москва
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Уральский федеральный округ

Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Челябинская область
Ямало-Ненецкий автономный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Кабардино-Балкарская
Республика Карачаево-Черкесская
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Чеченская
Ставропольский край

Приволжский федеральный округ

Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Республика Удмуртская
Республика Чувашская
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Сибирский федеральный округ

Алтайский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Томская область

Южный федеральный округ

Астраханская область
Волгоградская область
город Севастополь
Краснодарский край
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Ростовская область

Дальневосточный федеральный округ

Амурская область
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ

Последние новости

Все новости
Комитет по вопросам цифровых финансовых активов и цифровой валюты начал работать с Росфинмониторингом
Комитет по вопросам цифровых финансовых активов и цифровой валюты начал работать с Росфинмониторингом

дек 29

21 декабря 2020 года прошло установочное заседание Комитета по вопросам цифровых финансовых активов и цифровой валюты под председательством Члена Совета Фонда развития цифровой экономики, Члена общественного Совета при Министерстве экономического развития РФ Черешнева М.А..

IX специализированная аграрная выставка «АгроЭкспоКрым»
IX специализированная аграрная выставка «АгроЭкспоКрым»

дек 29

11 - 13 февраля 2021 года в г. Ялта в (ГК «Ялта-Интурист») пройдет выставка «АгроЭкспоКрым».

23 декабря состоялась конференция по экспорту «Экспорт 2020-2021»
23 декабря состоялась конференция по экспорту «Экспорт 2020-2021»

дек 29

В рамках мероприятия также прошла церемония награждения по итогам регионального конкурса «Лучший экспортер Воронежской области 2019 года».

7-ой Всероссийский фотофестиваль «ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ДОМА»: прислано 30 тысяч фотографий
7-ой Всероссийский фотофестиваль «ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ДОМА»: прислано 30 тысяч фотографий

дек 28

Завершился VII Всероссийский фотофестиваль «Путешествуйте дома», который проходил с 1 июня по 30 октября 2020 года.

Все новости >>

Белгородская область предоставляет широкий простор для инвестиционной деятельности. Уверен, что Международный портал «Хелпинвер» поможет расширению экономических и деловых связей Белгородчины, её интеграции в общероссийский и мировой рынок. Гладков Вячеслав Владимирович Врио губернатора Белгородской области Читать полностью >>

Гладков Вячеслав Владимирович

Объявления

Все объявления
Проектирование металлокаркасных зданий и конструкций
Проектирование металлокаркасных зданий и конструкций

дек 28

ООО "АР-ГРУПП" (г. Уфа) проект металлоконструкции (км, кмд).
Разработка как типовых так и нестандартных проектов.
Кратчайшие сроки!
Поэтапная оплата!
Опыт более 10 лет!
Допуски СРО!
Цена: 1 000 руб/тонна    
Контактное лицо: Раянов Азат
Телефон: +7 (937) 369-20-15; +7 (937) 477-23-33

Ступени Дпк производство (до 6 метров)
Ступени Дпк производство (до 6 метров)

дек 28

ООО "Террасная доска дпк" (г. Казань) ступени в наличии и на заказ.
Ступени из дпк.
Террасная доска дпк.
Заборная доска дпк.
Выезд к заказчику с образцами.
Напрямую с завода без посредников.
Цена: 1 500 руб/метр    
Оптовая цена: от 1 200 руб/метр
Контактное лицо: Королев Семен Геннадьевич
Телефон: +7 (904) 677-85-85

Продажа производственной базы c ж/д веткой
Продажа производственной базы c ж/д веткой

дек 28

ИП Франтова Г. (г. Белгород) продаем производственную базу в городе Белгороде, с арендаторами.
Земля площадью 9.95 Га, в собственности.
На ней расположено: ж/д пути вместимостью 300 вагонов 4556 кв. м., офис площадью 2777 кв. м., склад 3558 кв. м., склад теплый 777 кв. м., склад 367 кв. м., повешенный ж/д путь 275 кв. м., подстанция 800 кВт, и подстанция 400 кВт., автовесы 60 т., ж/д весы 150 т., Краны козловые 12.5 т., 10 т., 20 т., 16 т., 32 т., Возможность расширения + 10 ГА, Вспомогательные здания 271 кв. м.
Цена: 350 000 000 руб.
Контактное лицо: Франтова Галина
Телефон: +7 (980) 326-43-30; +7 (920) 559-41-95

Растворитель ЛФБС
Растворитель ЛФБС

дек 28

ООО "ПКФ Нижегородхим" (г. Нижний Новгород)
Растворитель ЛФБС (Лёгкая фракция производства бутиловых спиртов) представляет собой смесь компонентов с содержанием метанола до 60%. Легковоспламеняющаяся жидкость, в состав которой входят следующие компоненты:
эфиры; изобутиловый спирт, ПДК - 10 мг/м3; нормальный бутиловый спирт, ПДК - 30/10 мг/м3 ; метанол, ПДК - 15/5 мг/м3; изомасляный альдегид, ПДК - 5 мг/м3 ; нормальный масляный альдегид, ПДК - 5 мг/м3; углеводороды, ПДК - 900/300 мг/м3.
Является эффективным растворителем. В промышленности используется для промышленного синтеза, а также в других отраслях промышленности в качестве растворителя. Кроме того, используется для изготовления номерных растворителей, как компонент готового средства.
Чтобы оформить заказ, свяжитесь с нами, используя размещенную на данном сайте контактную информацию. Работаем по всем регионам России.
Оптовая цена: от 26 руб/килограмм
Контактное лицо: Кузнецова Александра
Телефон: +7 (831) 235-14-40

Megafon.multifon.helpinver

Всероссийская благотворительная акция.jpg

Новые возможности телефонии с МЕГАФОНОМ    Подробнее...

Требуются менеджеры

А главное все-таки: люби, люби и люби свое отечество. Ибо любовь эта даст тебе силу, и все остальное без труда совершишь.

Салтыков-Щедрин М.Е.

Инвестиционные площадки и проекты

Смотреть все
Производство овощной и растениеводческой продукции в открытом грунте или теплице. Возможно использование земли для других целей.
Строительство АЗС
Объекты придорожного сервисного обслуживания
Канатная дорога гондольного типа (200м)
Животноводческий комплекс на 500 голов КРС в с. Тэгда
Размещение сельскохозяйственного производства на территории коровника
Кирпичный завод
Создание индустриального парка в городе Севастополе
Смотреть все >>

О портале ХЕЛПИНВЕР

Основная задача Международного портала «ХЕЛПИНВЕР - открой новую Россию!» заключается в демонстрации возможностей и потребностей российских регионов и организаций, в РФ и за её пределами, а также международных организаций, заинтересованных в поиске российских партнёров. 

COOKIE POLICY

Мы используем cookies для персонализации отображаемого контента и предложений обеспечение работы личных кабинетов и социальных функций портала. Мы также передаем часть информации о том как Вы используете сайт системам аналитики, социальным и рекламным сервисам.

СОГЛАСЕН